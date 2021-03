Ultraottantenni 'parcheggiati' per due ore mezza al centro vaccinale del Palaindoor

Sono entrati alle 18, orario indicato nella prenotazione, sono usciti regolarmente vaccinati dal Covid alle 20,30, dopo due ore e mezza di attesa non propriamente su una comoda poltrona. E' accaduto nei giorni scorsi, protagonisti dell'odissea nei corridoi del Centro vaccinale al Palaindoor di Aosta due anziani ultraottantenni, marito e moglie, residenti nel capoluogo. Erano accompagnati in auto da un familiare, altrimenti all'uscita dal Centro, stanchi e comprensibimente agitati, magari non in ottime condizioni (sono note le possibile reazioni negative del vaccino nelle prime ore dopo l'inoculazione).

Nei confronti di due anziani occorrebbe forse un minimo di attenzione in più, ma evidentemente l'organizzazione della campagna vaccinale in Italia e in Valle d'Aosta, come peraltro sottolineato ogni giorno da professionisti sanitari e utenti, è lungi dalla perfezione. Se poi ci si mette la possibilità che qualcuno abbia 'saltato la fila' ovvero abbia ottenuto la vaccinazione a scapito di qualcun altro avente maggior diritto (su questa evenienza sta indagando la Procura) il quadro che si ottiene è assai poco confortante.