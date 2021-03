Les travaux d'avril - Autoroute et Route Blanches (A40 et RN205)

Pour conserver le haut niveau de sécurité de ses infrastructures routières et autoroutières, les équipes d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) reprendront le chantier de rénovation des encorbellements de la descente des Egratz (RN205) du 6 avril au 9 juillet.

Sur 4 km dans le secteur de Cluses (A40), nos équipes débuteront les travaux de protection des zones de captage d’eau potable à partir du 6 avril (A40).

Et enfin, du lundi 26 avril au vendredi 30 avril, chaque nuit, de 20h30 à 6h du matin, nos équipes réaliseront la maintenance semestrielle du tunnel du Vuache (A40).

Rénovation des encorbellements de la descente des Egratz (RN205)

Un programme de rénovation est engagé depuis 2019 sur la Route Blanche (RN205) sur une section 1,5 km du sens descendant, en direction de Mâcon/Genève. Cette portion de route à flanc de montagne, située entre Servoz et Passy, a la particularité de posséder des encorbellements. C’est-à-dire qu’une partie de la chaussée dépasse du sol au-dessus du vide, à la façon d’un balcon. Cette portion sera entièrement rénovée : l’ensemble de la chaussée ainsi que tous les encorbellements. Ces travaux représentent un investissement total de 9,5 millions d’euros, dont 4 millions d’euros en 2021.

Programmés en dehors des trafics estivaux très denses et des conditions hivernales, les travaux se déroulent en six phases entre 2019 et 2021. Nous engageons la cinquième et avant-dernière phase du 6 avril au 9 juillet. Les équipes d’ATMB mettent à profit ce chantier pour mutualiser d’autres opérations et notamment, la rénovation complète de 3 ouvrages d’art et la pose de filets de protection ou d’écrans par blocs pour protéger la zone contre les risques rocheux.

Ces travaux nécessitent la fermeture du sens descendant (Chamonix-Genève) sur 5 km avec un basculement de la circulation sur le sens Genève- Chamonix. Les conducteurs circuleront à double sens du Tunnel du Châtelard au Viaduc du Fayet.