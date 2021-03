La première ascension du Cervin est l’une des histoires les plus célèbres et l’une des affaires les plus passionnées de l’alpinisme. Dans La bataille du Cervin, La véritable histoire de la conquête, l'historien Pietro Crivellaro nous en dévoile des aspects moins connus en menant une enquête en bonne et due forme.

Une enquête basée sur des documents originaux qui mettent au jour de nouvelles intrigues et des manœuvres en coulisse.Le duel Whymper-Carrel se révèle ainsi être une véritable bataille post-Risorgimento (l’unification italienne), où Quintino Sella, industriel du Piémont, alpiniste fondateur du Club alpin italien et ministre des Finances, guide ses amis italiens pour contrecarrer l’invasion «de nos Alpes» par les Anglais.

«La bataille du Cervin est l’une des histoires d'alpinisme les plus passionnantes que j'ai pu lire. Dès les premières pages, l'auteur, Pietro Crivellaro, nous transporte dans son enquête pour nous faire découvrir ce qui sera l'un des premiers exemples d’utilisation politique du sport. Ce récit va très certainement faire partie des incontournables de la littérature de montagne», Catherine Destivelle, directrice des Éditions du Mont-Blanc.

L’auteur