Dalla Giunta poco meno di 60mila euro a cinque assoconsumatori valdostane

Il Governo regionale ha approvato la concessione di contributi a fondo perso, per l’anno in corso, a cinque associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale per un ammontare complessivo di 59 mila euro, pari a quasi il 38% della spesa ammessa complessiva, ammontante a 158 mila 382 euro.

Le associazioni che riceveranno il sostegno economico ripartito in parti uguali sono 'Adiconsum Valle d'Aosta', 'A.D.O.C. Valle d’Aosta', 'A.V.C.U. Valle d’Aosta', 'Codacons Valle d’Aosta' e 'Federconsumatori Valle d’Aosta'; tutte si occupano di informare la popolazione sulle variazioni del costo della vita, sui pericoli delle truffe commerciali e offrono consulenze e assistenza anche legale in caso di controversie con aziende private e pubbliche.