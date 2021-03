Domenica di sole malgrado qualche nuvola

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Correnti fredde da nord-est interesseranno la Valle d'Aosta fino ai primi giorni della prossima settimana, con tempo in prevalenza soleggiato; in seguito il tempo si manterrà stabile probabilmente per buona parte della settimana, con un mite flusso occidentale.

DOMENICA 21 MARZO

Abbastanza soleggiato, con annuvolamenti e qualche fiocco dal pomeriggio sui confini. Temperature: in aumento tranne le minime nel fondovalle. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m forti nord-orientali; foehn nelle valli.