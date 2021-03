Anche la Biblioteca di Aosta celebra il 'Dantedì'

Nell’ambito delle celebrazioni del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e alle sue opere, giovedì 25 marzo, dalle ore 9 alle 19, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone la diffusione all’aperto della lettura del primo Canto della Divina Commedia.

Più precisamente, chi passerà nei pressi della Biblioteca, potrà ascoltare la registrazione del Canto I dell’Inferno letto da Vittorio Sermonti (1929-2016), intellettuale poliedrico esperto di Dante.

Per celebrare il Poeta, l'editore Emons, d'intesa con la vedova Sermonti, ha consentito l'utilizzo dell'audiolibro in cui sono contenute le registrazioni della lettura completa della Commedia, in contemporanea in numerose città italiane, in una sorta di flash mob dantesco collettivo.