Aosta: Il Comune riprova ad affidare la gestione dell'ex colonia estiva a Pinarella

A luglio del 2019 l'allora assessore alle Finanze del Comune di Aosta, Carlo Marzi, aveva annunciato che almeno un possibile acquirente c'era, per la ex Colonia Marina 'Città di Aosta' a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna.

Invece l'affare è evidentemente sfumato e ora l'Amministrazione comunale del capoluogo ci riprova, a disfarsi in qualche modo della struttura dove migliaia di aostani di almeno quattro generazioni, in età scolare, hanno trascorso le vacanze estive.

E' stato infatti pubblicato un avviso nell’Albo pretorio comunale online l'avviso di avvio di procedura a evidenza pubblica finalizzata alla concessione in uso da un minimo di sei a un massimo di nove anni della 'Ex Colonia Marina Città di Aosta' e dello stabilimento balneare di pertinenza.

L'avviso si trova nella sezione 'Uffici e Rubrica', 'Gli Uffici', 'Ufficio Patrimonio' del sito Internet comunale, direttamente raggiungibile al link http://www.comune.aosta.it/it/il_comune/uffici_e_rubrica/gli_uffici/ufficio_patrimonio

Gli interessati possono presentare le domande di partecipazione all’asta per l’affidamento della concessione entro le ore 12 del giorno 16 aprile.

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione delle istanze è possibile consultarel’avviso oppure contattare l’Ufficio Patrimonio, telefonando ai numeri 0165-300.455/589 ovvero inviando una e-mail all’indirizzo patrimonio@comune.aosta.it.