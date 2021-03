Elsa Fornero hôte webinaire sur relance post Covid

Le cycle de webinaires ''Courmayeur Incontri'', promu par la Fondation Courmayeur Mont Blanc, se poursuit. Le deuxième rendez-vous en ligne avec Elsa Fornero, dont le thème est Quale Welfare per il post pandemia?, est au calendrier le jeudi 18 mars.

Le plan national de relance post Covid, auquel seront liés les 209 milliards mis à disposition par l'Europe, devra décrire en détail les projets d'investissement (dans le numérique, les infrastructures, la transition verte, l'éducation et la formation) et les réformes à mettre en œuvre sur les cinq prochaines années pour une économie plus dynamique et une société plus juste. Dans le débat public, cependant, autour du thème des réformes, il y a souvent des divergences, des ambiguïtés et des malentendus généralisés.

''Les réformes sont perçues comme des médicaments amers administrés par un méchant médecin qui n'a pas à cœur les intérêts du patient - souligne Elsa Fornero - et pourtant elles sont nécessaires pour faire face à des défis importants qui, bon gré mal gré, nous affectent de près: mondialisation, vieillissement de la population, changement climatique, numérique''. Pour participer à la rencontre avec Elsa Fornero, inscrivez-vous au lien suivant: https://bit.ly/3jJrRTE (ANSA).