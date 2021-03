Giunta determina ambiti territoriali di tre Comuni in media Valle

Il Comune di Emarèse inserito nell'ambito territoriale ottimale insieme a Montjovet e Champdepraz, Torgnon con Antey-Saint-André, Chamois e La Magdeleine, Valsavarenche insieme ad Aymavilles e Villeneuve: lo ha stabilito una delibera della giunta regionale della Valle d'Aosta, completando così l'individuazione dei 22 ambiti territoriali sovracomunali per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi comunali, ricomprendenti in totale 59 dei 74 Comuni valdostani.

Al 3 febbraio scorso Emarèse, Torgnon e Valsavarenche non avevano infatti trovato un proprio ambito. Era così scattata la diffida, da parte del presidente della Regione, a raggiungere un reciproco accordo con uno o più Comuni e a deliberare in tale senso non oltre dieci giorni.

Nessuno dei tre enti locali era però riuscito a individuare il proprio ambito territoriale, creando così i presupposti per l'intervento sostitutivo della giunta regionale.