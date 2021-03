Dalla Giunta sostegno agli eventi di rilancio artigianato

Un contributo di 10 mila 230 euro è stato concesso dall'Esecutivo al Comune di Antey-Saint-André per l’organizzazione della manifestazione fieristica a carattere regionale prevista per il 15 agosto prossimo denominata 'XXVIesima Fiera dell’artigianato valdostano di tradizione', riservata agli allievi dei corsi attivati sul territorio valdostano.

Concesso anche un contributo di tremila 732 euro a favore della Pro loco di Rhêmes-Notre-Dame per l’organizzazione della XXXVIème Rencontre des artisans de la Vallée, prevista per il 18 luglio prossimo; infine, erogato un contributo di 1.920 euro alla Pro loco di Challand-Saint-Anselme per l’organizzazione della manifestazione XLVIII° Travail di Veillà, prevista per il prossimo 1 agosto.