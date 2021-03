Pagamento tasse e imposte con bancomat crea disagi agli anziani

"Per gli anziani con poca dimestichezza telematica, e sono la maggioranza, l'informatizzazione dei pagamenti può essere un grosso problema. Se in più ci sono problemi di salute che rendono difficile la concentrazione, il problema diventa insormontabile. Se poi ci mettiamo che nemmeno le Unités des Communes riescono a fornire adeguato supporto, allora la situazione diventa drammatica".

A parlare è un 85enne aostano pensionato delle Poste, con alle spalle studi classici, trascorsi importanti nel mondo sindacale e molto informato. Eppure lui stesso si è trovato di fronte a molti ostacoli da quando, lunedì 1 marzo, tutti i versamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione devono essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA.

La novità riguarda tutti i servizi erogati dal Comune di Aosta, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati allo sportello 'amicoinComune', inclusi quelli svolti dalla società Aps.

"Non possono più essere effettuati pagamenti in contanti o a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale - ricorda l'aostano - ma il Comune e la Comunità montana hanno spiegato che i pagamenti potranno, però, avvenire anche con bancomat e carte di credito agli sportelli, tranne le multe stradali. Io ho constatato di persona che purtroppo non è proprio così".

Per pagare una cartella dell'acqua l'ottuagenario si è rivolto all'Unité: "Mi hanno consigliato, non avendo io un pc ed essendo dotato di scarsissima competenza informatica, di recarmi alla Banca Popolare di Sondrio in corso Battaglione ad Aosta, titolata ad accogliere i pagamenti allo sportello. L'ho fatto ma una volta in banca mi è stato spiegato che non era possibile pagare la cartella né con il bancomat né allo sportello. Solo dopo mie insistenze il cassiere e un funzionario hanno accettato, in via straordinaria, il pagamento per bonifico che, però, mi è costato la bellezza di cinque euro in più, che per un pensionato è una cifra non trascurabile. Mi chiedo se e quando le Amministrazioni locali metteranno mano a questo problema che già dopo i primi giorni sta causano disagi notevoli agli anziani. Mi preoccupa l'impossibilità riscontrata di non riuscire a pagare i bollettini e le cartelle con il bancomat, nonostante le indicazioni del Comune e della Unité".