Aosta: Approvato primo lotto lavori di messa in sicurezza al Palaindoor

Approvata dalla Giunta comunale di Aosta la procedura per il primo lotto di lavori di adeguamento alla struttura del Palaindoor alle norme antincendio. Dovranno essere realizzate scale esterne di sicurezza e in un provvedimento, che integra gli indirizzi già approvati, l'esecutivo del sindaco Gianni Nuti ha indicato come priorità l'adeguamento antincendio del piano terra della struttura sportiva utilizzata come campo di atletica e palestra di arrampicata, nonchè l'adeguamento antincendio dei campi da tennis coperti.

Il Palaindoor, chiuso da alcune settimane, è ora adibito dalla Regione a centro vaccinale anti-Covid. La delibera comunale prevede anche di "adeguare e rinegoziare, ed eventualmente integrare, le attività e gli incarichi in essere affinché gli stessi vengano svolti nel minor tempo possibile, e di procedere, a seguire, con le attività necessarie a ottenere il Certificato di prevenzione incendi sull'intero immobile".