Medicina e diritti umani sposano la rivoluzione digitale

Eos Solutions, con il supporto di Microsoft Italia svilupperà e implementerà, per Emergency, il sistema gestionale ERP, dandole un nuovo cuore digitale ad alta tecnologia. Per la Onlus milanese fondata da Gino Strada, famosa in tutto il mondo per le missioni umanitarie ad alto rischio che hanno salvato oltre 11 milioni di persone da malattie, guerre e povertà, disporrà così un sistema gestionale ERP, dandole un nuovo cuore digitale ad alta tecnologia.

Il progetto, che poggia sulla tecnologia Microsoft di Business Central e che prevede una forte integrazione con la business intelligence, mira alla digitalizzazione completa di tutte le procedure interne ad EMERGENCY, dalla gestione degli acquisti alla logistica, con funzionalità e integrazioni tecnologiche adattate alle necessità specifiche di una Onlus, anche tramite l'utilizzo di App per il controllo di gestione.

Per tutto il 2021 quindi, Eos Solutions collaborerà insieme a Microsoft Italia al rinnovamento digitale dei sistemi informativi di EMERGENCY, implementando le soluzioni cloud Business Central, Power Bi e Power Apps.

La flessibilità dell’applicativo ERP Business Central consentirà di integrare semplicemente anche applicativi verticali di terze parti, in particolare la gestione del personale umanitario nelle missioni e la gestione delle donazioni.

«EOS Solutions è onorata e orgogliosa di poter collaborare con EMERGENCY – afferma Attilio Semenzato, presidente di Eos Solutions -. Tecnologia e umanità sono un binomio perfetto: noi crediamo sia possibile dimostrarlo concretamente attraverso la digitalizzazione di una ONG di valore internazionale».

«Siamo molto orgogliosi di poter avere Emergency tra i nostri clienti, non solo per quello che questa associazione rappresenta nel mondo – sottolinea Roberto Finotti, direttore vendite Eos -, ma anche perché la fiducia che hanno riposto in noi, nelle nostre capacità e nelle tecnologie Microsoft è un segnale davvero positivo per la nostra azienda”.

Da parte sua Claudia Bonatti, Responsabile mercato Piccole e Medie Imprese di Microsoft Italia ha commentato: “Mai come in questo momento storico il digitale sta diventando sempre più cruciale per lo sviluppo e la crescita di imprese e organizzazioni. Un ruolo ancora più determinante se pensiamo agli obiettivi delle ONG, che lavorano per migliorare il futuro delle persone”.