Associazione funivie conferma la disponibilità al dialogo e al confronto immediato

"Eesprimiamo un giudizio positivo innanzitutto perché il Governo ha recepito in modo forte e concreto il grido d’aiuto della montagna". E' positivo il giudizio di Anef in merito ai provvedimenti per gli operatori della montagna.

Superando il sistema dei codici ATECO - si legge in una nota dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari - tutti i professionisti e gli operatori del sistema turistico invernale potranno ricevere un indennizzo reale. "Soprattutto, ci fa piacere - spiega la Presidente Valeria Ghezzi - che sia stato stanziato un fondo ad hoc riservato agli impianti sciistici. Un sostegno fondamentale per permettere alle aziende funiviarie di sopravvivere alla totale perdita dei ricavi di questa stagione, che comporta per moltissimi operatori un periodo lungo 20 mesi senza incassi, a fronte di uscite costanti e non rinviabili".

Il fondo stanziato, se verrà confermato nella dimensione preannunciata, risulta essere coerente con i dati che, in assoluta trasparenza, ANEF ha già trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze

"Auspichiamo ora - precisa la nota - che gli indennizzi vengano erogati secondo modalità che ricalchino quanto già fatto dai paesi d’oltralpe come la Francia e attraverso procedure che garantiscano alle aziende un versamento diretto e immediato, evitando ulteriori perdite di tempo dovute a passaggi intermedi".

Nella nota viene ribadito nuovamente al Governo la disponibilità di ANEF al dialogo e al confronto immediato.