Charvensod: Premiati i vincitori del concorso #charvensodnoel2020

La Commissione di gestione della Biblioteca di Charvensod, insediatasi a dicembre 2020, ha iniziato la sua attività con un contest fotografico che potesse sostituire i consueti eventi del Noël Chez-Nous, non attuabili a causa della pandemia.

Lo scopo era far raccontare, attraverso la fotografia, il Natale di Charvensod e a Charvensod, per valorizzare le festività natalizie in questo difficile momento.

"Oltre trenta fotografie sono state pubblicate su Instagram con l’hashtag #charvensodnoel2020; abbiamo scelto come vincitrici le tre foto che, oltre a soggetto e originalità, sono state capaci di meravigliare ed emozionare la giuria, riuscendo a racchiudere in uno scatto l’incanto e l’atmosfera natalizi - spiega Chiara Bernardi, presidente della Commissione di gestione della Biblioteca - abbiamo anche premiato una foto-collage, creata dai bimbi delle classi terze del catechismo con l’aiuto dei loro catechisti: ha sbaragliato i concorrenti nella votazione sul canale Instagram del Comune di Charvensod e ottenuto il premio speciale social".

Lunedì 1 marzo, sono stati premiati i vincitori: al primo posto Erika Gray Cespedes Angles; al secondo posto Nicole Jocollé; al terzo posto Alberto Norbiato.

"La nostra Amministrazione - commenta il sindaco Ronny Borbey - anche attraverso le iniziative della Commissione di gestione della Biblioteca, crede fortemente negli investimenti in cultura: motore di formazione e di crescita personale nonché fondamento identitario di una Comunità".