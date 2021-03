Architecture élément de développement durable Alpes

Le cinquième numéro de la nouvelle série 'ArchAlp', 'Nuove frontiere per il progetto nelle Alpi centrali e orientali', le magazine international d'architecture et de paysage alpin du Centre de recherche 'Istituto di Architettura Montana' de l'École polytechnique de Turin, est disponible. Dans les Alpes centrales et orientales, la culture architecturale a joué un rôle fondamental dans le développement local et régional ces dernières années, devenant un vecteur déterminant du renforcement culturel et socio-économique des territoires.

Une culture qui contribue à la durabilité et à un nouveau rapport avec l'environnement, qui est une élément de la filière des productions locales, dans les processus d'innovation sociale. Le numéro, en présentant une revue des architectures et des designers qui ont travaillé dans ces lieux, illustre autant d'idées d'architecture, de manières d'explorer les lieux, d'étudier les conditions du passé, d'interpréter le changement et les raisons de la contemporanéité. (ANSA).