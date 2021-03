Courmayeur: Ricostituita Commissione edilizia abolita dalla Giunta Derriard

La Commissione è un organo esclusivamente consultivo che pesa per motivi tecnici ulteriormente ed in modo sostanziale sull’iter complesso dell’approvazione delle attività dell’Ufficio Tecnico Urbanistico. Anche per questa ragione il gruppo di opposizione ha espresso voto contrario al reinserimento della commissione edilizia, sottolineando “come invece la strada da perseguire sia l’estensione della pianta organica degli uffici per sopperire alle problematiche riscontrate”.

Poca attenzione alla sicurezza sui mezzi meccanici che circolano su aree innevate che non ha accolto lacune proposte migliorative al regolamento stesso. La consigliera di Esprit Courmayeur Sara Penco, nel dare comunque un giudizio positivo sul modo con cui ha lavorato l’assessore Ephrem Truchet, ha presentato, per attenzione alla sicurezza e dell’incolumità delle persone, un emendamento migliorativo prevedendo l’obbligo del casco e della patente di guida.

L’articolo originale menzionava solo la maggiore età per guidare mezzi su aree innevate. L’emendamento, pensato per rafforzare l'incolumità di ogni passeggero, è stato bocciato. “Una regola per noi scontata non sembra esserlo agli occhi della maggioranza, la quale – si legge in una nota del gruppo di minoranza - ha risposto che "al momento non ci sembra necessario", dando così l'impressione “di preferire una presa di posizione politica rispetto alla sicurezza delle persone”.