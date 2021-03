TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 2 marzo

ore 9.30, visita, tramite collegamento telematico all'Aula, della classe 2aB Linguistico del Liceo Bérard di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes

ore 14.30, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, in merito ai due provvedimenti riguardanti la presenza del lupo: la proposta di legge dei gruppi Pour l'Autonomie e Lega VdA (in merito a misure di prevenzione e di intervento concernenti il lupo ai fini della tutela dell'alpicoltura) e il disegno di legge della Giunta (recante misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

ore 15.15, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quinta Commissione "Servizi sociali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Albert Chatrian e Erika Guichardaz, per effettuare una serie di audizioni sulla proposta di legge dei gruppi dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie sul tema delle fattorie sociali e agricoltura sociale: saranno sentiti l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, e i referenti di Cascina del Castello Onlus, Fondazione Sistema Ollignan Onlus, La Petite Ferme du Bonheur Onlus, Forrest Gump Vda Onlus, Albergo etico Comtes de Challand, Leone Rosso Società Cooperativa Sociale Onlus, Mont-Fallère Società Cooperativa Sociale.

Mercoledì 3 marzo

ore 9.30, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per sentire la Soprintendente ai beni culturali, Cristina De La Pierre, e del direttore scientifico degli scavi archeologici del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Alessandra Armirotti, sull'attività di scavo archeologico effettuata nell'area individuata per l'ampliamento dell'ospedale regionale Parini.

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Giovedì 4 marzo

ore 9.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per approfondimenti sulle tematiche concernenti la ferrovia: saranno sentiti il Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, Antonio Pollano, e il Dirigente della Struttura aeroporto e ferrovie, Marco Trevisan.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare 'Il taccuino del Consiglio regionale' sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.