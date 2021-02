Rénové site Union presse section Vallée d'Aoste

L'Union Internationale de la Presse Francophone - Section de la Vallée d'Aoste, désormais présidée par Joseph Péaquin, à rénové son site internet à l'adresse www.upfvda.org: plus clair, plus lisible, plus moderne avec une totale compatibilité avec tablettes, smartphones et ordinateurs et avec un graphisme plus attrayant.

Les contenus ont également été étoffés et revus avec la présentation de toutes les activités de la section, notamment le Concours Trèves et la formation au néo-journalisme audiovisuel, la possibilité de consulter en ligne le bulletin d'information quadrimestriel Le Forum Francophone et de visionner de brefs reportages vidéo sur les activités locales et internationales de l'Upf. (ANSA).