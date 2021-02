TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 23 febbraio

ore 14.30, conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 24 febbraio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 25 febbraio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 26 febbraio

ore 11, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

16h, dans la Salle du Conseil de la Vallée, célébrations du 75e anniversaire de l'Autonomie et du 73e du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste. Allocutions du Président de la Région, Erik Lavevaz, du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et du Conseil permanent des collectivités locales, Franco Manes, auxquelles s'ajouteront celles des parlementaires de la Vallée d'Aoste, le Sénateur Albert Lanièce et la Députée Elisa Tripodi. Hôte d'honneur, le Président de la Région Emilia-Romagna et de la Conférence des Régions et Provinces autonomes, Stefano Bonaccini. La cérémonie sera diffusée en direct sur le site internet www.consiglio.vda.it, sur la chaîne www.youtube.it/user/consvda et sur la chaîne 15 de la télévision numérique, TV Vallée.

