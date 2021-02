Stop allo sci, FdI-VdA protesta di fronte agli impianti chiusi di Pila

Per sabato 20 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 Fratelli d'Italia VdA ha organizzato una manifestazione di protesta davanti agli impianti di risalita chiusi in località Pila di Gressan. L'evento si svolgerà di fronte alle Scuole di sci, stazione di arrivo della cabinovia Aosta Pila di fianco al ristorante 'Lo Yeti' e alla sede dei Maestri di sci Pila Evolution, e rientra nell’ambito del programma di azioni 'La montagna merita rispetto non Speranza'.



"Con questa iniziativa - spiega Alberto Zucchi, coordinatore di FdI VdA - ancora una volta saremo al fianco degli operatori della montagna fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del Governo, in continuità con quello precedente, e privi di aiuti concreti a sostegno della categoria".