Nasce il 'Pila Owners Club', il primo club di proprietari di seconde case

Scopo principale, quello di riunire più persone per condividere informazioni e richiedere agli operatori locali e alle amministrazioni regionale e comunale condizioni di gruppo simili a quelle godute dai valdostani e dagli Sci club: per questo motivo è stato fondato lo scorso 9 febbraio il 'Pila Owners Club-POC'.

“Siamo partiti da un gruppo di amici che da molti anni si ritrova a Pila. Nel gruppo sono presenti famiglie provenienti da diverse regioni di Italia e anche dall’estero, una vive negli Usa e viene a Pila quasi esclusivamente durante le vacanze di Natale” spiega Marco Daturi, fondatore di Pila Owners Club.

Che prosegue: “Unendo le voci forse riusciremo a farci ascoltare dagli operatori locali, ai quali chiediamo condizioni simili a quelle applicate ai residenti nella Valle D’Aosta. Da decenni molti di noi trascorrono a Pila una buona parte dell’anno vivendola sicuramente di più di tante persone che ci vengono solo una volta ogni tanto. Partecipiamo alla giornata ecologica e a gran parte delle iniziative proposte per tenere in ordine quella che per noi non è solo una località turistica ma una casa nel vero senso della parola. Paghiamo tasse e alimentiamo l’economia locale in modo continuativo frequentando la stazione sciistica, le scuole di sci, i ristoranti e i negozi locali”.

Pila conta circa mille case con una quota elevata di 'fedelissimi' alcuni di quali la frequentano assiduamente, o meglio la vivono dagli anni ‘70. "Nel POC nessuno è protagonista - si legge nella prima nota stampa del club - e valgono le idee e proposte di chiunque voglia contribuire educatamente allo scopo, operatori locali compresi".

Simbolo del club è la marmotta alpina, roditore sociale che vive in gruppi familiari ristretti.

La ‘casa’ della marmotta ricorda molto i labirinti dei corridoi del complesso abitativo principale che si estende per la quasi totalità del residence principale di Pila. La vista sociale è cruciale per la marmotta che avvisa le altre marmotte in caso di pericolo.

Il Pila Owners Club è raggiungibile attraverso Whatsapp e il gruppo Facebook .