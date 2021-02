Oggi la Giornata contro il cancro infantile

In Valle si celebra oggi la Giornata mondiale contro il cancro infantile. Al riguardo l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, sottolinea che "in Valle d'Aosta i numeri relativi a questo tipo di patologia sono numeri sicuramente piccoli, ma non per questo meno importanti".

"E' compito di questa Amministrazione, anche in un'epoca in cui buona parte della programmazione sanitaria si sta concentrando nella battaglia contro il Covid 19, creare comunque legami - prosegue Barmasse - con centri ad elevati volumi di attività in questo settore al fine di fornire ai piccoli pazienti e alle loro famiglie l'accesso alle terapia più avanzate, soprattutto per quanto riguarda i tumori 'solidi' che sono ancora una sfida importante per la ricerca scientifica mondiale".

In Italia ogni anno si ammalano circa 1.500 bambini, nella fascia di età 0-14 anni, e 900 adolescenti. Negli ultimi anni si sono raggiunti buoni livelli di cura e di guarigione per le leucemie e i linfomi, mentre per i tumori 'solidi', tra cui principalmente quelli cerebrali, i neuroblastomi e i sarcomi, le percentuali di guarigione rimangono ancora basse.