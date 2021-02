In Cittadella 'Un pò di Più' di Bernabeu e Covello

Dal 15 al 20 febbraio il teatro della Cittadella ospita in residenza gli artisti Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello che lavoreranno sullo spettacolo “Un po’ di più”.

Un po’ di più è una lotta costante contro la gravità, una ricerca continua sull’equilibrio e la contaminazione data dall’incontro con l’altro. I pezzi di una sedia disseminati sulla scena tracciano un percorso. Una danza che esplode in un minimo spazio vitale vaticina l’imminente cambiamento.

Due personaggi si trovano così immersi in un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro attraverso una quotidianità densa e straordinaria fatta dai loro corpi, dai loro gesti e parole. Parole che diventano carne, danza che diventa racconto.

Al centro del palco, un tavolo in equilibrio su un solo asse. Il suo oscillare scandisce le loro incertezze e le loro fragilità. Diventa terreno delle loro battaglie e della ricerca di una continua rinascita condotta con la veemenza del gioco e con la tenacia della preghiera.

Lo spettacolo era stato selezionato per la Stagione del Teatro della Cittadella 2020-2021, ma non è potuto andare in scena per effetto del DPCM del 24 ottobre e succ. Invece dell’appuntamento in presenza, sono state realizzate due brevi pill video, pubblicate su Voci Di Cittadella.

Per lo stesso motivo, per questa residenza non è possibile prevedere delle aperture al pubblico, ma presto verranno pubblicati alcuni contenuti, sempre su Voci di Cittadella.