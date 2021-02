Quatre leçons à l'Observatoire et une sortie pour découvrir le ciel

Quatre leçons en ligne et une sortie sur le terrain pour découvrir le ciel. L'association des jeunes "La gare" de Chambave en collaboration avec l'Observatoire astronomique de Nus propose un cours d'astronomie destiné à toutes les personnes souhaitant se rapprocher du monde de l'observation des étoiles.

Le cours, tenu par le chercheur Andrea Bernagozzi, se dérouleront via pateforme web de 20h30 à 22h. Les leçons Débutent le 18 février avec la description du Soleil et les astres qui lui tournent autour.

Le 11 mars, les participants découvriront comment les étoiles naissent, vivent puis s'éteignent et comment certains des phénomènes et objets célestes les plus extraordinaires de l'univers sont liés aux dernières étapes de leur évolution. Le 1er avril, la Voie lactée sera le protagoniste: ce n'est qu'au cours des 100 dernières années qu'on a découvert que la galaxie qui héberge la Terre n'est qu'une parmi des milliards de galaxies.

Le 22 avril, les experts parleront du télescope et de son utilisation. Le cours terminera le 15 avril avec une soirée d'observation au Château de Cly (Saint-Denis) à l'aide du télescope intelligent eVscope Unistellar. Pour plus d'informations et pour les inscriptions (avant le 11 février), il faut appeler le 346 7562045 ou écrire à info@radiolagare.net. Le cours complet coûte 50 euros, chaque leçon 15 euros. (ANSA).