Mont Avic vise panneaux de signalisation sur autoroute

La motion visant à positionner des panneaux de signalisation touristique 'Parc Naturel du Mont Avic' aux sorties de l'autoroute A5 à Verrès et à Pont-Saint-Martin a été approuvée à l'unanimité au sein du Conseil de la Vallée. Le texte engage les assesseurs compétents à soutenir l'organisme du Parc Naturel du Mont Avic dans les actions de création des panneaux appropriés sur l'autoroute A5 aux deux sorties dans les deux sens de circulation.

''Cette intégration à la signalétique - a déclaré le conseiller Dennis Brunod (Lega VdA) dans l'illustration - est très importante et stratégique en ce qui concerne la promotion et la valorisation touristique de l'ensemble de la magnifique zone naturaliste et évidemment aussi de toute la zone afférente: nous sommes en train de parler d'une aire protégée qui est le seul parc régional de la Vallée d'Aoste. Concrètement, le Parc peut jouer un rôle important dans la relance de la Basse Vallée''.

L'assesseure aux transports, Chiara Minelli a évoqué la question vieille de vingt ans de «la signalisation du parc du Mont Avic sur les panneaux autoroutiers. La Région partage l'opportunité de positionner des panneaux informatifs avant même promotionnels. Nous pensons donc qu'une action conjointe entre la direction du Parc et les assessorat concernés est utile pour sortir de cette impasse". (ANSA).