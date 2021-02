Fiera di Sant’Orso 2021, edizione singolare che ha voluto trasmettere la propria essenza

In tempo di Covid e con l’obiettivo di garantire il rispetto delle misure anti-contagio, l’ideazione dell’edizione 2021 della Fiera di Sant’Orso è stata una vera sfida per l’Amministrazione regionale, che non ha voluto rinunciare allo storico appuntamento e al tempo stesso, ha fatto in modo di rendere fruibile a tutti gli appassionati l’essenza della Millenaria.

La due giorni di trasmissione della 'Saint-Ours-TV' hanno coinvolto numerose famiglie. In occasione delle iniziative proposte nell’ambito del palinsesto della trasmissione che prevedevano il coinvolgimento del pubblico da casa con risposte a quiz sulla cultura locale con l’assegnazione del ciondolo commemorativo come premio, hanno aderito 910 persone di cui diverse collegate da fuori regione e dai confini nazionali.

Positivo il connubio che si è creato tra artigiani e commercianti, iniziativa che ha permesso di promuovere le opere attraverso la loro esposizione all’interno delle vetrine delle attività commerciali situate nel centro storico di Aosta. Questo particolare progetto verrà implementato ulteriormente nelle prossime edizioni.

Anche la vetrina animata dedicata alla rievocazione delle lavorazioni nell’artigianato d’antan collocata in piazza Chanoux, cuore storico della Millenaria è stata apprezzata da numerosi passanti e curiosi, nel rispetto delle misure anti-covid.

Apprezzata anche la nuova formula dell’irrinunciabile appuntamento della 'Veillà', proposta a tutto il pubblico attraverso una diretta streaming del concerto 'LO BOUQUE SON-E'.

La neonata piattaforma per la promozione istituzionale dell’artigianato valdostano www.lasaintours.it ha registrato un totale di 163.885 sessioni di pagina, per un totale di 22.100 utenti, con una durata media di sessione superiore a cinque minuti.

Il sito ha registrato, durante il weekend di Fiera, picchi da 2.000 utenti connessi simultaneamente ed è stato visitato per il 72% da mobile, 25% da computer e 3% da tablet.

Le fasce d’età dell’utenza che ha visitato il sito sono così composte: 27% 18-24 anni, 34% 25-35 anni, 16% 35-44 anni, 18% 45-65 anni, 5% restanti fasce. La fascia d’età maggiormente interessata al sito è quella tra i 18 e i 35 anni che si attesta sul 61% a cui si aggiunge il 23% della fascia tra i 45 e i 65 anni.

Gli accessi sono stati effettuati da diverse parti d’Italia, in particolare dal Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, e dalla Francia, Germania, Belgio, Stati uniti, Russia e Svizzera.

Facebook e Instagram sono stati importanti alleati per la promozione dell’evento. Grazie alla qualità dei contenuti postati e alla loro capacità di generare reazioni sono stati raggiunti quasi 700.000 utenti. Da tenere conto che questi utenti sono stati targettizzati per interesse e pertanto già selezionati sull’interesse espresso verso l’artigianato. Tale strumento ha permesso di indirizzare il messaggio a utenti evitando di disperdere il messaggio.

"Ringrazio tutti coloro che, a modo loro, ci hanno aiutati a portare avanti il messaggio che la “Foire non si ferma”: agli artigiani, alle famiglie che hanno visitato il sito, alle persone che hanno seguito la diretta TV, ai giovani che hanno condiviso i post sui social, alla struttura regionale e ai professionisti coinvolti che si sono adoperati per creare e rendere operativo questo nuovo format - ha dichiarato l’assessore regionale Luigi Bertschy - proprio grazie a loro che questa “singolare” edizione, che rimarrà negli annali della Foire, si è potuta svolgere portando il ricordo della 'Saint-Ours' “nella nostre case, tra gli amici e sui social".

"Abbiamo vissuto la Millenaria in modo diverso - prosegue Bertschy - ed è stata comunque un’esperienza utile che ci ha insegnato modalità innovative per far continuare a crescere la Foire partendo già dall’evento di quest’estate. Adesso continua il lavoro per promuovere e valorizzare con azioni e progetti concreti, i nostri artigiani, le loro opere e l’artigianato valdostano".