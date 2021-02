Furti e immigrazione clandestina, arrestato 40enne

Un quarantenne romeno che deve scontare una pena definitiva di due anni e quattro mesi per reati inerenti il traffico di immigrati è stato arrestato dai carabinieri in bassa Valle.

Sabato pomeriggio l'uomo viaggiava su un'auto con targa francese insieme a una donna, un'altra coppia e un bambino. I militari della caserma di Verrès hanno fermato la vettura per un controllo all'altezza di Bard.

In supporto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Donnas/Pont-Saint-Martin. Dopo l'identificazione e l'accertamento della condanna emessa dal tribunale di Firenze per reati risalenti a diversi anni fa, il quarantenne è stato portato in carcere a Brissogne.