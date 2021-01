Valanghe sopra Pila e sopra Cogne, chiusa la strada regionale 47 a Epinel

Alte temperature, masse nevose imponenti lungo canali e versanti. Mix ideale per l distacco di valanghe che in queste ore caratterizza clima e territorio nelle zone montane della Valle e infatti, dopo quella di questa mattina a Champoluc, altre due slavine sono cadute dopo le 13,30 di oggi sopra Cogne in località Epinel e sopra Pila nella zona del Couis. Su entrambe i distacchi ha operato il Soccorso alpino valdostano per accertare l'eventuale presenza di persone travolte dalle masse di neve. Nessuno risulta coinvolto ma la valanga di Cogne ha raggiunto la strada regionale 47 che è stata chiusa a Epinel per consentire i lavori di sgombero e messa in sicurezza.