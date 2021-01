Aosta e la Valle senza Foire, la Regione 'resiste' con dirette video e virtual

Un fine settimana come tutti gli altri ad Aosta, con il mercato del sabato e le strade semideserte al mattino, complice anche la zona arancione che terrà fino a lunedì i bar chiusi al servizio ai tavoli. Ma oggi è sabato 30 gennaio e da oltre mille anni (più o meno ma così vuole la tradizione) il 30 gennaio ad Aosta è il primo giorno della Fiera di Sant'Orso. L'Amministrazione regionale ci ha sperato, ci ha provato, ma alla fine ha dovuto arrendersi al Covid-19: niente banchi degli artigiani nelle vie del centro storico, niente fiume di folla in festa per due giorni che probabilmente, cadendo la Foire di sabato e domenica, sarebbero stati da record.

Resa al coronavirus, sì, ma non completamente. La 1021a edizione della Fiera di Sant’Orso non è stata cancellata ma avrà infatti modalità di svolgimento differenti rispetto agli anni passati, in modo da poter mantenere comunque l’appuntamento al fine di promuovere l’artigianato di tradizione valdostano attraverso iniziative realizzate in collaborazione con la Chambre valdotaine e con la Confcommercio Imprese per l’Italia-VdA.

La Saint-Ours TV, la Fiera in diretta streaming e tv

Sabato 30 gennaio, dalle ore 8 alle ore 18, e domenica 31 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, l’evento sarà trasmesso in diretta sul sito web https://www.lasaintours.it/ sul canale YouTube della Regione https://youtube.com/user/RegVdA e sulla pagina Facebook https://facebook.com/FieradiSantOrsoFoiredeSaintOurs accessibile anche dal sito www.regione.vda.it cliccando sull’icona YouTube), sulla pagina Facebook Fiera di Sant’Orso – Foire de Saint Ours e in televisione su TvVallée, Canale 15 del digitale terrestre.

Nel corso della trasmissione, Jeannette Bondaz, François Domaine, Claudia Revel e Annie Roveyaz, i quattro presentatori della Saint-Ours TV, sono in diretta dallo studio televisivo realizzato nel teatro Splendor e in giro per il centro di Aosta per ripercorrere virtualmente i momenti tipici della giornata in Fiera: l’incontro con gli artigiani, gli intrattenimenti musicali, la convivialità del pranzo, la festa della Veillà dei piccoli e quella della sera del 30 gennaio con musica e allegria. In un clima di festa, il programma della diretta prevede anche giochi a premi, musica, gruppi folkloristici e cori della tradizione, con interviste doppie a personaggi a sorpresa, show cooking e confronti con artigiani e artisti.

Domenica 31 gennaio, su Rai Tre, dalle ore 9,15 alle ore 10,20, la Struttura Programmi della Rai, sede regionale per la Valle d’ Aosta, racconta la Fiera di Sant’Orso on line nel suo spazio della domenica mattina, all’interno di Bonjour Vallée - Speciale Sant’Orso 2021, un programma realizzato presso il Teatro Splendor di Aosta.

La Fiera nel centro di Aosta

A partire da sabato 30 gennaio e fino a lunedì 15 febbraio 2021, è possibile ammirare la Saint-Ours in vetrina: i negozi che si trovano lungo il percorso abituale della Fiera ospitano in vetrina una selezione delle opere di artigiani valdostani professionisti e altrettanto accade in viale Conte Crotti, dove l'omonima associazione Viale Conte Crotti ha organizzato

In piazza Chanoux, il 30 e il 31 gennaio, con la Saint-Ours uno sguardo nel passato verrà allestito un atelier inserito in un tipico ambiente alpino, uno spazio ove si riprodurrà una Foire d’antan e nel quale alcuni artigiani realizzeranno dal vivo gli oggetti tradizionali più rappresentativi.

Il programma delle dimostrazioni artigianali prevede il 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12.30, Livio Charbonnier (categoria oggetti agricoli) e Dante Marquet (categoria giocattoli), mentre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Michel Pelliccioni (maniscalco) e Gontran Sarteur (sabotier). Il giorno successivo, dalle ore 10 alle ore 12.30, Dante Marquet (categoria giocattoli) e Aldo Bollon (categoria vannerie), mentre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Michel Pelliccioni (maniscalco) e Gontran Sarteur (sabotier).

La Veillà

La Foire in streaming darà spazio anche alla tradizionale Veillà: sabato 30 gennaio, dalle ore 21 alle ore 24 su tutti i canali on line (eccetto quindi TVVallée), verrà trasmesso il concerto di musiche tradizionali e attuali Lo bouque son-e, con i gruppi Estremia, Trouveur Valdotèn, Pitularita, Violons Volants, Erik Bionaz é le joueur de la Coumba, Philippe Milleret, Alberto Visconti e Livia Taruffi.