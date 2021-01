Valanga dalle Grandes Murailles, il 'soffio' arriva a Cervinia

Attesa dalla locale Commissione valanghe e dalla popolazione del Breuil che ben conosce le 'abitudini' delle sue montgne, alle 11,15 di oggi venerdì 29 gennaio una slavina si è staccata dalle Grandes Murailles, scaricando parte della neve che si era formata nel corso dell'abbondante nevicata iniziata ieri.

Come sempre o quasi accade in questa circostanza, il centro abitato di Cervinia è stato investito dal caratteristico 'soffio' di neve che non ha causato danni.

Intanto la strada regionale 46 rimane ancora chiusa per l'intera giornata di oggi. Dopo quello delle 11 è previsto il passaggio controllato di un secondo convoglio di mezzi a Singlin dalle 17 con ritorno alle 17,30.