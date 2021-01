Valanga Velino, unità cinofile Sav lasciano il posto a tecnico del soccorso Arnoldo Welf

Sono in fase di rientro in Valle i tecnici del Soccorso alpino valdostano-Sav che hanno preso parte alle ricerche degli escursionisti dispersi sul massiccio del Velino, in Abruzzo e non ancora individuati.

Alle due unità cinofile del Soccorso Alpino Valdostano inviate lunedì (Thomas Scalise Meynet con Tank e Fabio Marzani con Nemo, che termineranno questa sera) ed alla presenza in loco di Adriano Favre, responsabile nazionale Cnsas delle unità cinofile, si è aggiunto anche il tecnico di soccorso alpino Arnoldo Welf.

Welf ha portato la sua esperienza trentennale nella bonifica delle zone soggette a rischio di valanghe, utile a consentire si soccorritori di operare in sicurezza anche in zone pericolose. Le ricerche sul posto proseguiranno anche domani con l'impiego di mezzi meccanici.