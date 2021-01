Vda approuve accord-cadre avec Université Compiègne

Le Gouvernement de la Région Vallée d'Aoste a approuvé le texte d'un accord-cadre à conclure avec l'Université de Technologie de Compiègne, visant à la coopération dans la recherche, l'innovation, le transfert de technologie et l'enseignement supérieur.

Cet accord permettra aux entreprises de la Vallée d'Aoste de développer des collaborations et des partenariats internationaux dans les activités de recherche et de développement capables de générer un plus grand impact sur la productivité locale, former des professionnels de haut niveau, tels que les titulaires d'un doctorat d'entreprises, ainsi que de promouvoir des échanges et des Master universitaires dans un esprit d'innovation et d'interculturalité, compte tenu du rôle stratégique de l'Université, qui se positionne comme une grande université européenne de technologie de classe mondiale avec sa vaste expertise technologique et son réseau de partenaires internationaux. (ANSA)