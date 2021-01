Journée Mémoire: soirée consacrée à déportée Ida Désandré

Le rendez-vous, organisé par la bibliothèque de Saint-Christophe,'Ida Desandré - Rosa di Ravensbrück', est au programme le vendredi 29 janvier à 18h sur la page facebook de la Bibliothèque Saint-Christophe. Participeront à la soirée organisée pur célébrer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et animée par Simonetta Padalino Ambra Laurenzi, présidente du Comité international de Ravensbrück, Raffaella Ranise, co-auteur du volume ''Destinazione Ravensbrück' et Roberto Contardo, poète et musicien.

Ida Desandré, partisane et déportée valdôtaine, témoin infatigable des horreurs nazies, est décédée en mars 2019 à l'hôpital Parini d'Aoste. Combattante pendant la période de la guerre de libération en Vallée d'Aoste et au Piémont, Ida Desandré avait été arrêtée par les nazi-fascistes avec son mari, un militant communiste, en juillet 1944, puis déportée d'abord à Ravensbruck puis à Bergen Belsen.

Le 15 avril 1945, elle fut libérée par les troupes anglaises et participa à la longue, épuisante et tragique marche des déportés libérés, dont beaucoup moururent de faim en chemin; son mari avait été déporté à Leipzig et ils se sont tous deux réunis après la Libération. (ANSA).