Brissogne: Equilibri bilancio e lavori utilità sociale al vaglio del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Brissogne è convocato per le ore 9 di venerdì 29 gennaio con nove punti all’ordine del giorno.

Saranno affrontate le delibere funzionali all’approvazione del Bilancio di previsione; poi via alla discussione in vista dell'approvazione delle indennità di funzione di sindaco, vicesindaco e assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e dei componenti delle Commissioni consiliari formalmente costituite.

Sarà poi verificata la qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e saranno assunte determinazioni in relazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

In approvazione la nota di aggiornamento al Dup e il Bilancio pluriennale 2021/23, così come gli equilibri per la gestione del Piano regolatore generale comunale e l’adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale. All'attenzione dell'Assemblea, anche la convenzione per l’esercizio associato di funzioni comunali relativa al Progetto straordinario di lavori di utilità sociale nei Comuni dell’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius per il 2021.

I lavori si concluderanno con la rideterminazione dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi nell'ambito dell'Unité Mont-Emiliius.