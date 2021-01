Aosta: Comune assume chi sarà capace di essere il 'Supporto al Sindaco'

Per migliorare l'organizzazione amministrativa la Giunta comunale di Aosta ha approvato l’istituzione della struttura 'Supporto al Sindaco'.

Si tratta – recita il regolamento - di una struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco ed equiparata al Servizio, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituito da figure professionali scelte in via fiduciaria tra i dipendenti dell'Ente e/o quali collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

La struttura temporanea 'Supporto al Sindaco' sarà costituita in via sperimentale per la durata di tre mesi, e sarà presidiata da un collaboratore da assumere a tempo determinato equiparato al livello del profilo professionale della categoria D con particolare posizione organizzativa del contratto collettivo del comparto regionale del pubblico impiego inserito all’interno dell’Area dirigenziale A1 “Servizi istituzionali”, da individuarsi dal Sindaco previa valutazione del curriculum vitae.

L'assuzione sarà normata dal 'Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta' per quanto riguarda la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei dirigenti, trattandosi di incarico fiduciario volto a supportare l’esercizio di funzioni politiche e non amministrative.