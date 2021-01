Aosta: Scontro in Consiglio tra sindaco e Rinascimento su mozione Aps secretata

E' scontro in Consiglio comunale tra il sindaco, Gianni Nuti e il gruppo consiliare di minoranza Rinascimento VdA. Il Movimento capitanato da Giovanni Girardini ha presentato ieri una mozione su problematiche che coinvolgono l'Azienda di pubblici servizi di Aosta-Aps nel cui organico è presente, si legge nella mozione, "una risorsa con qualifica di Dirigente che è stata demansionata in modo evidente e che necessita di essere reintegrata con carichi di lavoro adeguati a tutela sua e dell’azienda”.

Secondo Rinascimento “i requisiti previsti dalla procedura in corso di espletamento per l’ammissione alla selezione non rispettano il principio di pluralità dei candidati, in quanto risulterebbe in possesso di detti requisiti un’unica risorsa dell’organigramma, peraltro collegata in modo stretto ad un membro consiliare della maggioranza, e ciò in palese violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e dei canoni di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione anche in relazione al principio di concorrenza meritocratica”.

La mozione chiedeva dunque lumi sulla legittimità della progressione nell'Aps di questa "unica risorsa" che sarebbe molto vicina a un consigliere comunale".

La mozione è stata discussa in adunanza segreta, per evitare la diffusione pubblica dei nomi delle persone coinvolte. La riunione 'oscurata' è durata ore, con una lunga pausa chiesta dalla maggioranza per discuterne alcuni aspetti. Alla fine il documento è stato respinto, ma il confronto sulla questione resta acceso.

Con una nota diffusa nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Nuti ha respinto "illazioni e sospetti improntati alla demagogia esternati oggi da alcuni interventi provenienti dalla minoranza" ma ha assicurato che "in ossequio ai principi di buona amministrazione, trasparenza e imparzialità che guidano la linea politica dell’attuale maggioranza che ci sostiene, questa Amministrazione si impegnerà in tempi ristretti a rafforzare le procedure necessarie al fine di approfondire ed evidenziare eventuali profili di irregolarità nella gestione delle suddette società (Aps ndr)".

Il primo cittadino di Aosta ha pretocisa che non sarà tollerata "la presenza di sacche di opacità all’interno di enti che sono espressione di un patrimonio di interessi collettivi che investono tutti i cittadini".

La reazione di Rinascimento VdA non si è fatta attendere: in serata il Direttivo ha espresso "forte condanna" in relazione al comunicato stampa del sindaco Nuti, che avrebbe espresso "considerazioni su contenuti che non esplicita: li comunichi allora assumendosene la responsabilità". Per Rinascimento inoltre "Nuti si contraddice per l’ennesima volta ossia prende le distanze, offendendo le nostre dichiarazioni, senza riportandole ma allo stesso tempo si sente in dovere di impegnarsi a maggiori controlli. Ci chiediamo: ma se le nostre sono illazioni perché allora Nuti dichiara di voler attuare maggiori controlli?".