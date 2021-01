Le député et le sénateur de la Région Autonome Vallée d’Aoste ont voté à faveur du gouvernement Conte. C’est à dire que la totalité des élus valdôtains à Rome soutien le gouvernement qui (cause le virus Cov-2) nous a privé des droits fondamentaux du libre citoyen, qui nous a bouleversé la vie quotidienne et nos rélations sociales, qui nous empêche d’exploiter notre activité, et qui a dramatiquement supprimé une entière saison de ski avec toutes les conséquences économiques et sociales qui en dérivent.

La Jeune Vallée d’Aoste fait appel à toutes les Valdôtaines et à tous les Valdôtains qui ne se reconnaissent pas dans cette culture destructrice et irrationnelle de continuer leur combat en faveur de la communauté valdôtaine et de s’engager pour l’affirmation de notre propre culture.