Feu vert à un nouveau réseau de prévention risques naturels

Un réseau transfrontalier de formation-éducation sur les risques naturels sera mis en place dans le cadre du projet Risk-Act, un projet qui correspond aux exigences de l'objectif spécifique 2.2 du programme Alcotra "prévention des risques" afin d'accroître la résilience des territoires les plus exposés aux risques et dont la Vallée d'Aoste est chef de file.

Cette opération vise donc à la réalisation d'interventions communes et concrètes concernant des actions de communication, de gestion et de formation, en matière de risques, qui représentent les principaux axes des projets thématiques qui composent le Pitem Risk. Il sera donc possible pour les différents opérateurs de se confronter avec différents scénarios ayant à leur disposition différentes approches, tous basés sur la réalité virtuelle.

Le réseau de formation prévu dans le cadre du projet sera non seulement à l'usage exclusif des opérateurs d'urgence (pompiers, guides de montagne, etc.), mais aussi de la population (résidents et touristes) qui pourra essayer à gérer des situations d'urgence en adoptant un comportement correct et conscient. (ANSA).