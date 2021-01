Senatore Lanièce, 'Fiducia in Governo Conte si è incrinata'

"Il Governo non conosce e non ascolta la Valle d'Aosta, fa ricorso contro leggi regionali a favore della montagna e anche sui trasporti e sui problemi della Valle questo Governo non ha fatto niente. Dopo un anno devo confessare che la mia fiducia si è incrinata".

Lascia intendere chiaramente il proprio voto a favore ma usa toni duri il parlamentare valdostano Albert Lanièce, durante il dibattito in Senato sul voto di fiducia al Governo Conte. Auspicando maggior attenzione dell'Esecutivo nei confronti dei problemi della montagna, Lanièce ha ricordato anche la grave crisi che sta attraversando il turismo invernale. "La montagna è il territorio più ferito dal punto sanitario ed economico - ha detto il senatore - la Valle d’Aosta ha subito e sta subendo delle conseguenze pesantissime, essendo la nostra economia legata al turismo invernale, un turismo che dipende totalmente dagli spostamenti dalle altre regioni o dagli altri stati e che l’esiguo numero di residenti non potrebbe mai garantire un minimo sostegno, come invece avviene per tutti gli altri territori del nostro Paese”.

L'INTERVENTO DEL SENATORE ALBERT LANIECE