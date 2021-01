Quart: Al via monitoraggio Arpa al Villair

Comune di Quart e Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente-Arpa Valle d'Aosta hanno avviato una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria. Per un anno, a mesi alterni, una stazione mobile sosterà vicino alle scuole medie del Villair. "L'iniziativa è nata da una proposta di Arpa. Già una decina di anni fa aveva fatto dei rilievi nella stessa zona e ora intende ripetere l'attività. Ci è sembrata una proposta interessante, anche per conoscere la qualità dell'aria in un ambiente antropizzato", ha spiegato all'Ansa il sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin.

Il Comune - ha aggiunto - fornisce l'allacciamento alla rete elettrica e lo spazio dedicato al furgone". Il laboratorio mobile è attrezzato con analizzatori automatici per la misura di particolato, ossidi di azoto, benzo(a)pirene, metalli pesanti e ozono; sono presenti anche i sensori necessari per determinare le condizioni meteorologiche, che possono influire sulla qualità dell'aria durante la campagna di misura. Il Villair de Quart è un caso interessante per la valutazione della qualità dell'aria: nelle sue immediate vicinanze non si trovano le principali vie di traffico (strada statale 26 e autostrada) e fonti emissive puntuali (industria) ma è caratterizzato da emissioni diffuse tipiche di un abitato suburbano.