Al via vaccinazioni Covid over 90

E' iniziata ieri domenica 17 gennaio la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 rivolta ai primi 50 valdostani 'over 90' su un elenco di 538 residenti ad Aosta e nei comuni limitrofi.

Lo ha comunicato la Usl della Valle d'Aosta. "Le prenotazioni - è spiegato in una nota - sono affidate agli operatori del servizio aziendale 'Info-vaccini' che contattano i diretti interessati, i parenti e/o gli assistenti/badanti per fornire loro le informazioni utili e programmare la data di prenotazione. Le vaccinazioni si effettuano su chiamata da parte del servizio, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, all'ospedale Parini".

Gli "over 90" che per condizioni fisiche non sono in grado di raggiungere la sede vaccinale ospedaliera saranno vaccinati successivamente nel loro domicilio.