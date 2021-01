TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 19 gennaio

ore 15.30, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, in merito all'aggiornamento in corso del Piano di tutela delle acque. Sarà quindi audito l'Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli, sull'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Mercoledì 20 gennaio

ore 10, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 12, convocazione della Commissione per il Regolamento.

Giovedì 21 gennaio

ore 9.30, convocazione congiunta della quarta Commissione "Sviluppo economico" e della quinta "Servizi sociali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Giulio Grosjacques e Erika Guichardaz, per effettuare una serie di audizioni in merito a problematiche sul pagamento degli stipendi sollevate da alcuni dipendenti della ditta Tundo che gestisce il trasporto pubblico per disabili: saranno sentiti il Segretario regionale della UILtrasporti, unitamente a una delegazione di dipendenti; il Rappresentante della ditta; l'Assessore regionale all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli.

Venerdì 22 gennaio

ore 9, riunione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per sentire i Parlamentari valdostani sulla mozione concernente l'avvio di una interlocuzione con il Governo nazionale per la definizione della controversia riguardante i confini del Monte Bianco, nonché sulla risoluzione concernente le funzioni prefettizie del Presidente della Regione.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.