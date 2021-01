Aosta: 'Educare in Comune' un progetto che può divenire realtà

E' stato pubblicato nella sezione 'Albo pretorio online' del sito Internet comunale un avviso per l’individuazione di partner qualificati come enti pubblici (Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e Amministrazioni locali) e/o enti del terzo settore interessati a collaborare con il Comune di Aosta per la realizzazione della proposta progettuale 'Educare in comune - Semi di oggi, fiori di domani'.

Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende partecipare all’avviso pubblico 'Educare in Comune', promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e volto al finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni.

"L’avviso pubblico 'Educare in Comune' - si legge in una nota - visionabile, unitamente alla documentazione adesso allegata e alle relative FAQ, al seguente link http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/ avviso-pubblico-educare-in-comune/, propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento.

Per “comunità educante” si intende "la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità di adulti di riferimento–che va dai genitori,alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) - che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare ladimensione sociale del processo educativo; per la presentazione di proposte progettuali diprotagonismo giovanile per il rilancio dei territori".

In caso di ammissione al beneficio e in ragione dell’ammontare del contributo concesso, "la proposta progettuale verrà declinata in un progetto di dettaglio che verrà definito nell’ambito di un percorso di co-progettazione partecipata e che costituirà parte integrante dell’atto di concessione per regolare i rapporti tra le parti rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che il soggetto proponente (in questo caso Comune di Aosta) controfirmerà".

I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 di lunedì 1 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it.

"Al fine di assicurare il coinvolgimento partecipato di tutti i soggetti che intenderanno promuoversi come partner della proposta progettuale condividendone, quindi, contenuti e finalità prosegue il comunicato - l’Amministrazione accoglierà tutte le manifestazioni di interesse pervenute, laddove appartenenti al terzo settore e/o a enti pubblici come sopra qualificati che abbiano acquisito esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto, ovvero che abbiano finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 dell’Avviso 'Educare in Comune' pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della famiglia e che comprovino di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività nell’area tematica per la quale si concorre".

Per ulteriori informazioni e per i dettagli inerenti alla presentazione delle manifestazioni diinteresse si rimanda all’avviso pubblicato sul sito Internet comunale.