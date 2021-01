L'opinione di un lettore: in via Monte Pasubio ad Aosta una nuova triste colata di cemento

Gentile Direttore;

la foto allegata mostra via monte Pasubio, foto da street view di due anni fa, da allora la situazione è praticamente la stessa. Mi dicono che nel progetto originario in quell’area dovevano venire un parco e lo studentato. Poi, siccome "non c’erano soldi" per completare le opere edilizie , hanno rivisto il progetto e si è deciso di rendere quell'area parcheggio, ma con tettoie fotovoltaiche: la Sovrintendenza avrebbe infine negato le pensiline perché “brutte”, non compatibili con le vicine mura romane.

E si finisce per avere l'ennesimo parcheggio, triste colata di cemento (questa è compatibile con le vicine mura romane?).

Quanto sarebbe bello se piantassero degli alberi in questa zona, in una città dove questi si fanno sempre più rari e vengono rimossi invece che piantati, quando una legge dello Stato obbliga ogni comune a piantarne uno per ogni nato.

Cordiali saluti

un lettore

Risponde il direttore

Gentile e attento lettore; Aostacronaca ha seguito questa vicenda da vicino e continuerà a farlo. Sinora abbiamo registrato solo promesse e dichiarazioni d'intenti prontamente disattese; facciamo nostro il suo suggerimento sulla piantumazione di nuovi alberi pur nella consapevolezza che, ahimé, di parcheggi in città ce n'è e ce ne sarà sempre di più un gran bisogno e con questa necessità dobbiamo fare i conti. Cari saluti. Pa.Ga.