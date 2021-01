Valle d'Aosta prima regione italiana per vaccinazioni anti Covid

Con 2.303 persone vaccinate ogni centomila abitanti la Valle d'Aosta è la regione italiana con il più alto numero di vaccinazioni anti Covid eseguite dal primo giorno utile sino alla mezzanotte di ieri giovedì 14 gennaio. La media nazionale si attesta a 1.630 vaccinazioni.

In base al grafico realizzato dall'esperto di statistica Luca Fusaro, che lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute, dopo la Valle d'Aosta si attesta l'Emilia Romagna con 2.246 vaccinazioni. Ultima regione la Calabria con 816 dosi effettuate ogni centomila abitanti.

"Siamo partiti in sordina ma ora andiamo avanti a tambur battente - commenta Angelo Michele Pescarmona, commissario della Usl VdA - con una media di 300 vaccinazioni al giorno; 288 in ospedale e 12 sul territorio, nelle Case di riposo e nelle micro dove purtroppo in virtù della nuova legge del 5 gennaio è divenuto più difficile ricevere il consenso al vaccino dalle persone con ridotta capacità di intendere e volere; occorrono più o meno due settimane e certamente noi non forziamo la mano a nessuno. Però le vaccinazioni procedono a un ritmo davvero ottimale e di questo mi congratulo con tutto lo staff sanitario".