Présentation ateliers architecture durable

Dans le cadre d'une collaboration permanente entre le Polytechnique de Turin, Département d'architecture et de design, et la Fondation Courmayeur Mont Blanc, un atelier pédagogique a été mis en place avec une cinquantaine d'étudiants de l'Université. Les ateliers ont porté sur le réaménagement de certaines zones et bâtiments situés dans les cinq communes de la Valdigne.

L'atelier dont le thème était l'architecture durable, tenu par les professeurs Roberto Dini et Francesca Thiébat, dans le cadre du master en 'Architecture pour un projet durable', a exploré les enjeux liés à la régénération urbaine du territoire dela Valdigne, conformément aux projets partagés avec les administrations locales.

Les sites à l'étude étaient l'ancienne station de téléphérique Dolonne-Plan Checrouit à Courmayeur; l'ancienne colonie d'été de La Salle; l'auberge de jeunesse d'Arpy (Morgex); le village minier de Pera Carà de La Thuile; la caserne Cordero Lanza di Montezemolo à Pré-Saint-Didier. Les présentations finales de tous les ateliers du master 2020/2021 auront lieu le vendredi 29 janvier à Turin. (ANSA).