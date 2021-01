Enval gestore discarica Brissogne, 'lavori riammodernamento procedono spediti'

"In linea con quanto stabilito dalla relativa concessione, che prevedeva la riorganizzazione operativa e funzionale del Centro di Brissogne, le attività di riammodernamento dell'impianto preesistente procedono con regolarità e, nonostante le inevitabili difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, stanno rispettando le tempistiche annunciate pubblicamente e condivise con la Regione". Lo dichiara in una nota la società EnVal, aggiudicataria della gara per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta. In particolare, secondo quanto riferito dalla società, le opere civili del nuovo capannone destinato ad ospitare i nuovi macchinari per il trattamento dei rifiuti saranno terminate entro maggio.

Sono previsti tra l'altro la realizzazione di un impianto per la trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati, seguito da un trattamento per la stabilizzazione della frazione organica residuale, nonchè di un nuovo sistema di selezione del multimateriale a prevalente base plastica. Il progetto indica anche la riconversione funzionale dell'edificio in cui storicamente avveniva l'attività di compattazione.

"Tali lavori - spiega ancora la società - hanno come obiettivo quello di

migliorare la qualità finale del rifiuto multi-materiale da destinare ai centri di raccolta dedicati, il tutto in un'ottica rispondente ai principi dell'economia circolare".

Sul sito internet www.envalaosta.it vengono pubblicati i dati relativi ai rifiuti trattati (aggiornati mensilmente), all'energia prodotta dal biogas recuperato dalla discarica e al percolato trattato. "Quello che è appena iniziato - spiega Antonio Romei, presidente di Enval - sarà un anno cruciale e siamo sicuri che con la collaborazione e la piena sinergia di tutti potremo ottenere importanti risultati contribuendo alla salvaguardia di un territorio unico come quello valdostano".