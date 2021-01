TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Giovedì 7 gennaio

ore 9 convocazione della quarta Commissione "Sviluppo del territorio", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per esaminare la relazione conclusiva relativa alla petizione popolare per il mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean.

ore 10,30 riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per esaminare le relazioni conclusive in merito a due petizioni popolari: quella promossa dal Comitato "La Valle non è una discarica" e quella per richiedere l'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana.

ore 14,30 riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Venerdì 8 gennaio

ore 15 convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per sentire l'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, in merito alle misure adottate per la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado a fronte dell'emergenza da Covid 19, nonché a proposito dell'offerta formativa e delle prospettive future dell'Università della Valle d'Aosta.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.