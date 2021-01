Confronto in Consiglio Valle sul coinvolgimento in un'inchiesta penale di una società fondata dal Casino

Resa nota da Aostacronaca, approda ora nell'aula del Consiglio Valle, l'indagine della procura di Aosta su una presunta serie di reati patrimoniali relativi alla gestione del complesso turistico ricettivo 'Tenuta Larenzania' in Borgata Piandeltroglio a Dogliani, nel cuneese, che coinvolge il noto commercialista aostano Edo Chatel, già consulente e membro di Cda di importanti società partecipate tra cui la Casino spa.

Il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega VdA) ha infatti iscritto all'ordine del giorno della prossima Assemblea un'interrogazione con la quale, "appreso da fonti di stampa che la procura di Cuneo ha trasmesso per competenza alla procura di Aosta il fascicolo d'inchiesta che coinvolge alcuni passati amministratori di una società, la GS Strutture srl costituita il 9 dicembre 1999 dalla Gestione Straordinaria del Casino de la Vallée di St-Vincent, per i reati di truffa, procurato dissesto societario e intestazione fittizia di beni", chiede alla Giunta regionale "se la vicenda riportata dalle notizie di stampa ha o potrà avere risvolti che a vario titolo possono coinvolgere la Casinò de la Vallée e/o l'ente Regione Autonoma", nonché "se i soggetti coinvolti nella vicenda hanno ad oggi rapporti di collaborazione e/o incarico all'interno di una o più società partecipate (direttamente o indirettamente) dalla Regione Autonoma medesima".

Oltre a Chatel, denunciati da un manager alberghiero che si ritiene vittima di un grave raggiro sono il commercialista Roberto Zucchetti, titolare dell'omonimo studio torinese e amministratore unico della società R.C. srl con sede ad Aosta in regione Borgnalle nello studio di Chatel; Daniele La Piana, di La Salle, amico e collaboratore di Chatel; il geometra doglianese Donato Sobrero; l'ingegnere Claudio Fulcheri e il geometra Stefano Bracco, periti professionisti entrambe piemontesi.

Nella sua articolata denuncia, il professionista alberghiero sostiene che in particolare Chatel, Zucchetti e Sobrero, mistificando i propri ruoli e quelli di alcune società nella procedura fallimentare in cui era incappata la proprietà della 'Tenuta Larenzania', omettendo particolari importanti circa i diversi passaggi della proprietà stessa e presentando documenti e certificati falsi o non più validi lo avrebbero convinto ad affittare la struttura e prenderla in gestione quando in realtà l'immobile per legge non poteva nemmeno aprire i cancelli, causandogli un danno di centinaia di migliaia di euro e sottoponendolo persino, suo malgrado, ad accertamenti amministrativi che hanno portato alla chiusura della tenuta con ordine di un giudice del tribunale di Cuneo.

"A partire dalle 'scatole cinesi' ovvero dalle misteriose società intervenute a vario titolo in questa amara vicenda - afferma il manager presunta vittima del raggiro - per giungere all'ingiusta sentenza che ha deciso la chiusura immediata della Tenuta Larenziania a mio unico e intero danno, questa storia è intrisa di ambiti oscuri e personaggi a dir poco inquietanti. Mi auguro la Procura di Aosta possa far emergere a piena luce una volta per tutte le diverse e gravi responsabilità degli indagati".